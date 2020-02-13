Рублев победил казахстанца Бублика и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме

В 1/8 финала турнира ATP в голландском Роттердаме с призовым фондом в 2 млн евро российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах победил соперника из Казахстана Александра Бублика – 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час и 9 минут.
Рублев не допустил ни одной двойной ошибки, 4 раза подал на вылет и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. В статистике Бублика 12 эйсов и 3 двойные ошибки. При этом у казахстанского спортсмена не было ни одного шанса взять гейм на подаче соперника.
Бублик занимает 56-е место в рейтинге ATP, а Рублев – 15-е.
В четвертьфинале Андрей сыграет с победителем матча канадца Вашека Поспишила и серба Филипа Краиновича. Вчера Поспишил в рамках первого круга одолел первого номера роттердамского турнира Даниила Медведева (6:4, 6:3). Еще один россиянин Карен Хачанов покинул Роттердам, уступив в 1/8 британцу Дэниэлу Эвансу (6:4, 3:6, 4:6).
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