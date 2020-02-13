Александрова обыграла хорватку Векич и вышла в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy Российская теннисистка победила прошлогоднюю финалистку турнира.

В матче второго круга турнира WTA в Санкт-Петербурге россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла соперницу из Хорватии Донну Векич – 6:1, 7:5. Матч продлился 1 час и 21 минуту.

Александрова сделала 2 эйса, допустила одну двойную ошибку и выиграла 7 брейк-пойнтов из 13. Векич ни разу не подала на вылет, сделала 5 двойных ошибок и взяла 3 гейма на чужой подаче при 9 возможностях.

Александрова занимает 28-е место в мировом рейтинге, а Векич – 23-е. В прошлом году хорватка в Санкт-Петербурге добралась до финала, уступив в матче за титул голландке Кики Бертнес – 6:7 (2:7), 4:6.

Завтра 14 февраля Александрова сыграет в четвертьфинале с чешкой Петрой Квитовой, которая во втором круге выиграла у бельгийки Элисон Ван Эйтванк – 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.