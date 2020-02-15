Касаткина обыграла Вихлянцеву и вышла в полуфинал квалификации турнира в Дубае Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал квалификации турнира WTA в Дохе. В матче 1/4 финала Касаткина обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA.