Касаткина обыграла Вихлянцеву и вышла в полуфинал квалификации турнира в Дубае - Советский спорт
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15 февраля 2020 11:36ТеннисНечаев Юрий

Касаткина обыграла Вихлянцеву и вышла в полуфинал квалификации турнира в Дубае

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал квалификации турнира WTA в Дохе.

В матче 1/4 финала Касаткина обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA.

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