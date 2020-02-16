Монфис выиграл второй турнир ATP за семь дней, став сильнейшим в Роттердаме

В голландском Роттердаме завершился турнир ATP с призовым фондом в 2 миллиона 155 тысяч евро. В финальном матче девятая ракетка мира француз Гаэль Монфис в двух сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 21-е место в рейтинге. Итоговый счет – 6:2, 6:4 в пользу Монфиса.
Игра продолжалась 1 час и 26 минут. Монфис сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. В статистике Оже-Альяссима 1 подача на вылет, 5 двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из одного возможного.
Таким образом, Монфис во второй раз кряду выиграл турнир в Роттердаме и взял второй титул за семь дней. Неделю назад 9 февраля Гаэль победил канадца Вашека Поспишила в финале турнира ATP во французском Монпелье – 7:5, 6:3.
Всего в активе 33-летнего француза 10 триумфов в ATP туре. Любопытно, что до нынешнего года Монфис никогда не выигрывал больше одного турнира в рамках одного календарного года.
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