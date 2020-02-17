Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP - Советский спорт
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17 февраля 2020 06:59ТеннисНечаев Юрий

Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Лидирует серб Новак Джокович, следом расположились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев поднялся с 15-й строчки на 14-ю.

Рейтинг АТР от 17 февраля.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600...

14 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2219...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2040...

112 (111). Евгений Донской (Россия) - 503.

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