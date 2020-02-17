Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае Россиянка обыграла 389-ю ракетку мира.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае. В финале квалификационного турнира россиянка обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сандс. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу российской спортсменки. Добавим, что Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA.