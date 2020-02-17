Клийстерс проиграла в первом матче после возвращения Бельгийская теннисистка не выступала на протяжении восьми лет.

Теннисистка из Бельгии Ким Клийстерс, которая на выступала с 2012 года, проиграла свой первый матч после возвращения. Ее соперницей в первом круге представительного турнира в Дубае была испанка Гарбинье Мугуруса.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:7 (6:8). Она продолжалась один час 39 минут.

Клийстерс является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема. Она трижды первенствовала на Открытом чемпионате США и однажды на Открытом чемпионате Австралии.

Бельгийка объявила об уходе из тенниса в 2012 году. За это время она родила троих детей, после чего решила вернуться в большой спорт.