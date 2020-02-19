Кудерметова проиграла испанке Мугурусе в 1/8 финала турнира в Дубае Матч продолжался 2 часа и 25 минут.

Во втором круге турнира WTA в Дубае российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 5:7, 6:4, 4:6.

39-я ракетка мира Кудерметова сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Мугуруса, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, 10 раз подала на вылет, совершила 8 двойных ошибок, а также использовала 5 из 13 брейк-понйтов.

В четвертьфинале Мугуруса сыграет с американкой Дженнифер Брэди, которая ранее обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:1.

Сегодня вечером на турнире в Дубае другая россиянка Анастасия Павлюченкова поборется за место в 1/4 с эстонкой Анетт Контавейт.