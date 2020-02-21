Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону

Даниил Медведев уступил Жилю Симону в четвертьфинале турнира ATP в Марселе.
Матч продолжался 1 час 8 минут – россиянин уступил в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.
Симон сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейкпойнтов. На счету Медведева ни одной подачи навылет и один реализованный брейк из двух. Россиянин не допустил двойных ошибок на своих подачах.
Отметим, что Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, а Симон – 58-е.
В полуфинале Симон сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Белоруссия) – Феликс Оге (Канада).
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