Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону 24-летний спортсмен выиграл всего лишь четыре гейма в матче.

Даниил Медведев уступил Жилю Симону в четвертьфинале турнира ATP в Марселе.

Матч продолжался 1 час 8 минут – россиянин уступил в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Симон сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейкпойнтов. На счету Медведева ни одной подачи навылет и один реализованный брейк из двух. Россиянин не допустил двойных ошибок на своих подачах.

Отметим, что Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, а Симон – 58-е.

В полуфинале Симон сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Белоруссия) – Феликс Оге (Канада).