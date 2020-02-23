Касаткина в упорной борьбе уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе Матч продолжался 2 часа 49 минут.

В первом круге турнира WTA в столице Катара Дохе российская теннисистка Дарья Касаткина уступила испанке Гарбинье Мурурусе в трех сетах – 5:7, 7:5, 3:6.

16-я ракетка мира Мугуруса сделала 6 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. Касаткина, занимающая 71-е место в рейтинге, дважды подала на вылет и сделала 7 двойных ошибок, использовав лишь 8 брейк-пойнтов из 30.

Во втором круге испанка 25 февраля сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, которая победила свою соотечественницу Присциллу Хон – 6:2, 6:4.

Ранее в своем стартовом матче турнира в Дохе Светлана Кузнецова выиграла у турчанки Чаглы Бююкакчай (6:2, 6:2), а Вероника Кудерметова в трех сетах победила французскую теннисистку Кристину Младенович – 7:6 (8:6), 0:6, 6:3.