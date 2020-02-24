Медведев остался на пятом месте в рейтинге АТР

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Лидирует серб Новак Джокович, следом расположились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев и Карен Хачанов также сохранили свои позиции, оставшись на 14-й и 17-й строчках соответственно.
Рейтинг АТР от 24 февраля.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...
14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2219...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2040.