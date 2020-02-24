Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае Россиянин занимает 17-е место в рейтинге АТР.

В Дубае стартовал турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.

В матче первого круга россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Россиянин выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Кукушкина - одна подача навылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из пяти.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Праджнеш Гуннесваран (Индия) - Деннис Новак (Австрия).

Добавим, что эта встреча стала четвертой между теннисистами, и впервые россиянин сумел взять верх.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:1.