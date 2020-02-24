Рублев победил итальянца Музетти и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае Матч продлился 1 час 23 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел первый круг турнира ATP в Дубае.

14-я ракетка мира в двух сетах победил представителя Италии Лоренцо Музетти, занимающего 311-е место в рейтинге.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Рублев совершил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейкпойнтов. На счету итальянца две подачи навылет, две двойных и два брейка из четырех.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) – Жоау Соуза (Португалия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:4.