Карен Хачанов: В матче с Кукушкиным мне было очень важно победить в первом сете Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над Михаилом Кукушкиным из Казахстана в первом круге турнира в Дубае

– Были сложные моменты. Дважды мне пришлось отыгрывать брейк. Здорово, что мне удалось выиграть первый сет. Это было очень важно. Первый раунд всегда трудный. Рад, что победил. Постараюсь улучшать игру, – цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

Хачанов победил Кукушкина со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Добавим, что эта встреча стала четвертой между теннисистами, и впервые россиянин сумел взять верх.

Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Праджнеш Гуннесваран (Индия) – Деннис Новак (Австрия).