Карен Хачанов: В матче с Кукушкиным мне было очень важно победить в первом сете

– Были сложные моменты. Дважды мне пришлось отыгрывать брейк. Здорово, что мне удалось выиграть первый сет. Это было очень важно. Первый раунд всегда трудный. Рад, что победил. Постараюсь улучшать игру, – цитирует Хачанова пресс-служба ATP.
Хачанов победил Кукушкина со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Добавим, что эта встреча стала четвертой между теннисистами, и впервые россиянин сумел взять верх.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Праджнеш Гуннесваран (Индия) – Деннис Новак (Австрия).
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