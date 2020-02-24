Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Дохе - Советский спорт
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24 февраля 2020 19:42ТеннисКорегин Владислав

Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Дохе

Матч длился 1 час 22 минуты.

Вера Звонарева победила в первом круге турнира WTA в Дохе.

Российская теннисистка в двух сетах победила представительницу Тайваня Си Шувэй. Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Звонарева совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейкпойнтов. На счету Шувэй ни одной двойной ошибки и подачи навылет – она смогла выиграть только два брейка из четырех.

Отметим, что россиянка занимает 424-е место в рейтинге WTA, а ее сегодняшяя соперница – 53-е.

В следующем круге Звонарева встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, которая на старте турнира обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (1:6, 6:3, 6:2).

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