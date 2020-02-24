Ястремская обыграла Флипкенс и вышла во второй круг турнира WTA в Дохе Матч продолжался 1 час 13 минут.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не испытала проблем в матче первого круга на турнире WTA в Дохе.

25-я ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, занимающую 78-е место в рейтинге. Матч продлился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.

Статистика эйсов – 8:2 в пользу Ястремской. Также украинка реализовала четыре брейкапойнта из восьми и допустила четыре двойные ошибки против одной у соперницы. Флипкенс имела только один брейк в матче, который она и смогла реализовать.

Во втором круге Даяна Ястремская сыграет против победительницы Australian Open-2020 американки Софьи Кенин.