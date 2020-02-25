Четвертьфиналист Уимблдона Пелья приостановил карьеру из-за невромы Мортона 29-летний аргентинский теннисист занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Гвидо Пелья объявил о том, что приостанавливает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Аргентинскому теннисисту диагностирована неврому Мортона – доброкачественную опухоль, представляющее собой разрастание фиброзной ткани на стопе в области подошвенного нерва стопы.

Вот, что написал Пелья в своем инстаграм:

«Всем привет! Решил потратить пять минут, чтобы рассказать вам то, о чем обычно не говорю, но в данном случае для меня важно сказать это сейчас.

После третьего круга Australian Open я борюсь со своей формой. Мне рекомендовали приостановить карьеру и восстановиться, но я не слушал советов, потому что очень хотел сыграть дома.

В Рио-де-Жанейро мое тело сказало «хватит». После того, как мне диагностировали неврому Мортона, я решил прислушаться к своему телу и не соревноваться, пока не буду готов на 100%. Надеюсь, что это произойдет скоро, и я вернусь на корт. Спасибо за вашу поддержку!»

В прошлом году Пелья дошел до четвертьфинала на Уимблдоне, а также выиграл турнир в бразильском Сан-Паулу, завоевав первый титул в ATP.