Звонарева проиграла китаянке Чжэн Сайсай во втором круге турнира в Дохе Матч продлился 90 минут.

В 1/16 финала турнира WTA в столице Дохи Катаре 35-летнея российская теннисистка Вера Звонарева проиграла 26-летний китаянке Чжэн Сайсай – 5:7, 1:6.

Звонарева не сделала ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав два брейк-пойнта из четырех. У Чжэн 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14.

В данный момент Звонарева занимает 424 место в рейтинге WTA, а Чжэн – 37-е.

В 1/8 финала китаянка завтра 26 февраля сыграет с голландкой Кики Бертенс.