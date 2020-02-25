Звонарева проиграла китаянке Чжэн Сайсай во втором круге турнира в Дохе - Советский спорт
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25 февраля 2020 17:32ТеннисШарафудинов Виктор

Звонарева проиграла китаянке Чжэн Сайсай во втором круге турнира в Дохе

Матч продлился 90 минут.

В 1/16 финала турнира WTA в столице Дохи Катаре 35-летнея российская теннисистка Вера Звонарева проиграла 26-летний китаянке Чжэн Сайсай – 5:7, 1:6.

Звонарева не сделала ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав два брейк-пойнта из четырех. У Чжэн 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14.

В данный момент Звонарева занимает 424 место в рейтинге WTA, а Чжэн – 37-е.

В 1/8 финала китаянка завтра 26 февраля сыграет с голландкой Кики Бертенс.

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