Рублев обыграл серба Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае - Советский спорт
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26 февраля 2020 15:04ТеннисШарафудинов Виктор

Рублев обыграл серба Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Матч продолжался 1 час и 40 минут.

В 1/8 финала турнира ATP в Дубае россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл серба Филипа Краиновича – 7:6 (7:3), 6:0.

Рублев сделал 12-й эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. Краинович лишь один раз подал на вылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на подачи соперника при четырех возможностях.

Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP, а Краинович – 33-е.

Завтра 27 февраля россиянин сыграет в четвертьфинале с победителем матча между французом Пьером-Югом Эрбером и британцем Дэниелом Эвансом.

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