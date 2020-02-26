Евгений Кафельников: Любой спортсмен может завидовать результатам Шараповой

Евгений Кафельников высказался о прощании Марии Шараповой с теннисом.
«Никто не вправе давать указания, что кто-то должен заканчивать карьеру, это сугубо личное решение, – заявил Кафельников в интервью Sport24.ru. – И это решение мы должны уважать, решила Мария сейчас объявить о завершении карьеры, значит, так нужно.
Я думаю, каждый профессиональный спортсмен может позавидовать тому, каких результатов добилась Шарапова, тут не нужно искажать историю. На протяжении 15 лет Мария была одним из флагманов женского мирового тенниса, это нужно признать. По результатам Шарапова, конечно, лучше всех наших спортсменок, которые представляли Россию. Тут и большое количество титулов Большого шлема. Результаты говорят сами за себя, они не врут и не обманывают».
32-летняя Шарапова о завершении спортивной карьеры написала в журнале Vanity Fair.
Бывшая первая ракетка мира выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Всего в послужном списке Шараповой 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде).
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