Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв австрийца Новака Матч продолжался 1 час и 13 минут.

В 1/8 финала турнира ATP в Дубае российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах обыграл австрийца Денниса Новака – 6:3, 6:4.

Оба спортсмена сделали по 5 эйсов. Хачанов не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Новак сделал лишь одну двойную ошибку и выиграл один гейм на чужой подаче при одной возможности.

Австриец занимает 96-е место в мировом рейтинге, а Хачанов – 17-е. В четвертьфинале Карен встретится либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольшрайбером. Матч Джокович – Кольшрайбер должен начаться в 18:00 по московскому времени.

Ранее другой россиянин Андрей Рублев в рамках 1/8 финала в двух сетах обыграл серба Филипа Краиновича – 7:6 (7:3), 6:0.