Джокович обыграл Кольшрайбера и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Дубае Встреча состоится завтра 27 февраля.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в 1/8 финала турнира ATP в Дубае одержал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером – 6:3, 6:1.

Матч продлился всего лишь 59 минут. Оба соперника сделали по два эйса. Джокович допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Кольшрайбер, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, допустил одну двойную ошибку. При этом у немца не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперника.

В четвертьфинале Джокович сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который сегодня обыграл австрийца Денниса Новака (6:3, 6:4). Матч Джокович – Хачанов состоится завтра 27 февраля и должен начаться в 18:00 по московскому времени.

В 1/4 финала пробился и другой российский участник турнира в Дубаев Андрей Рублев. Андрей 27 февраля поборется за выход в полуфинал с британцем Дэниелом Эвансом, который в 1/8 одолел француза Пьера-Юга Эрбера – 7:5, 3:6, 7:6 (9:7).