Софья Тартакова: Шарапова была выдающимся спортсменом - Советский спорт
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26 февраля 2020 22:48Теннис

Софья Тартакова: Шарапова была выдающимся спортсменом

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Радио- и телеведущая, журналист и спортивный комментатор Софья Тартакова проводила ее со слезами.

«Невероятно грустно, до слез сложно слова какие-то подобрать. Маша была выдающимся спортсменом. До сих пор у меня перед глазами то, как она выступала на Олимпиаде, как она настраивалась на матч Кубка Федерации. Ее много упрекали в России, что она не живет в стране, называли ее американкой, история с мельдонием отчасти подпортила ей репутацию, но мы даже не представляли, какая звезда играет под флагом России. И только сейчас, когда она официально объявила, что заканчивает карьеру, мы осознаем, какую спортсменку мы потеряли», — рассказала «360» Тартакова.

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