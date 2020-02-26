Андрей Чесноков: Шарапова вовремя решила завершить карьеру Российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на решение Марии Шараповой завершить карьеру.

«Жаль, что она решила завершить карьеру. Она очень яркая и большая звезда, выиграла все турниры Большого шлема — о чём ещё можно мечтать теннисисту? Что поделать. Кто-то заканчивает и в 20 лет, и в 25.

Она вовремя решила это сделать, если учитывать, например, её последние два турнира. Она травмированный спортсмен, играет раз в полгода. Конечно, в такой кондиции очень сложно продолжать теннисную карьеру, всё-таки тур начинается в январе, а заканчивается в конце октября. Каждый выбирает, сколько недель будет играть, а в случае Марии можно посчитать на пальцах одной руки количество турниров. Это очень сложно», — сказал Чесноков корреспонденту NEWS.ru.