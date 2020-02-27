Россиянка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько Спортсменка занимает 97-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько.

В матче 1/8 финала россиянка в двух сетах обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

За матч Потапова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. У Марии - три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три выигранных брейка из шести.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Нао Хибино (Япония).

Акапулько (Мексика)

Турнир Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3.