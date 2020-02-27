«Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой Вчера спортсменка завершила карьеру.

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил Марию Шарапову за то, что на протяжении всей своей карьеры она была примером для многих людей.

«Мария, ты вдохновила миллионы людей своей страстью к игре, и мы благодарим тебя за это. Ты была примером для всех. Смиренный, решительный и настоящий Чемпион. У тебя была потрясающая карьера.

Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе», - написал теннисист в Twitter.

Maria, you inspired millions of people with your passion for the game and we thank you for that. You have set an example for everybody in many ways. Humble, determined and a true Champion. You’ve had such an amazing career 👏🏻



Thank you Masha! We will miss you @MariaSharapova 💔 pic.twitter.com/lhVLrcRD5e — Karen Khachanov (@karenkhachanov) February 27, 2020

Напомним, вчера экс-первая ракетка мира Шарапова объявила о завершении карьеры. Россиянка выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Шарапова – одна из десяти теннисисток в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры серии «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке спортсменки 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.