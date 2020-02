«Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил Марию Шарапову за то, что на протяжении всей своей карьеры она была примером для многих людей.

«Мария, ты вдохновила миллионы людей своей страстью к игре, и мы благодарим тебя за это. Ты была примером для всех. Смиренный, решительный и настоящий Чемпион. У тебя была потрясающая карьера.

Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе», - написал теннисист в Twitter.

Maria, you inspired millions of people with your passion for the game and we thank you for that. You have set an example for everybody in many ways. Humble, determined and a true Champion. You’ve had such an amazing career 👏🏻



Thank you Masha! We will miss you @MariaSharapova 💔 pic.twitter.com/lhVLrcRD5e