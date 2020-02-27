«Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 февраля 2020 11:04ТеннисНечаев Юрий

«Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой

Вчера спортсменка завершила карьеру.

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил Марию Шарапову за то, что на протяжении всей своей карьеры она была примером для многих людей.

«Мария, ты вдохновила миллионы людей своей страстью к игре, и мы благодарим тебя за это. Ты была примером для всех. Смиренный, решительный и настоящий Чемпион. У тебя была потрясающая карьера.

Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе», - написал теннисист в Twitter.

Напомним, вчера экс-первая ракетка мира Шарапова объявила о завершении карьеры. Россиянка выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Шарапова – одна из десяти теннисисток в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры серии «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке спортсменки 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.

Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Наместников попал в Колорадо, а Шестеркин – в аварию «Советский спорт» следил за новостями вокруг дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 01:30 Хоккей Федоровский Александр
Команда Знарка – скрытый фаворит Запада Давно «Спартак» не выходил в плей-офф столь уверенно. 11 февраля красно-белые переиграли дома «Металлург» и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке Запада. 26.02.2020 15:30 Хоккей Федоровский Александр
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Новости
11:42 Футбол Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая
11:27 Хоккей «Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото)
11:18 Футбол Источник: «Манчестер Юнайтед» летом может продать Де Хеа
11:04 Теннис «Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой
10:51 Футбол Данило: «Ювентус» не имеет права играть так, как в первом тайме матча против «Лиона»
10:35 Хоккей Бучневич поблагодарил болельщиков «Рейнджерс» за поддержку после ДТП
10:18 ММА Российский боец смешанных единоборств Евлоев попал в ДТП, его следующий бой отменен
10:06 Теннис Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
09:54 Футбол Каземиро: Лишь 15 минут в игре против «Манчестер Сити» «Реал» не делал то, что должен был
09:40 Футбол Рэмси - после поражения от «Лиона»: «Ювентус» сохраняет шансы на победу в этом противостоянии
09:26 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина за клуб (видео)
09:08 Футбол Леонардо Бонуччи: Игроки «Ювентуса» должны усердно работать перед ответным матчем с «Лионом»
08:57 Футбол Фернандо Морьентес: Головин способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее
08:31 Футбол Криштиану Роналду: «Ювентус» уверен, что пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:21 Футбол Руди Гарсия: Жаль, что «Лион» не забил «Ювентусу» второй мяч
08:11 Футбол Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении
07:50 Футбол Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» приехал к «Реалу» за победой и добился своего
07:35 Футбол Гнабри, Бускетс, Ауар и Де Брюйне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
07:24 Футбол Зидан - после поражения от «Манчестер Сити»: Это только половина противостояния
07:08 ММА Официальная пресс-конференция перед поединком Нурмагомедов - Фергюсон состоится 6 марта (фото)
Минюст пересмотрит законопроект об ужесточении дорожных штрафов
Средства резервного фонда выделят пострадавшим от урагана на Ставрополье
Оренбургский детский омбудсмен Ольга Ковыльская ушла в отставку
Масштабные продовольственные ярмарки пройдут в Ростовской области
На белгородских магистральных дорогах сократят число полос и установят ограждения
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика