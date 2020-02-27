Новак Джокович: Хачанов отличный парень и очень мощный игрок В настоящий момент серб возглавляет рейтинг АТР.

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о россиянине Карене Хачанове, с которым сегодня сыграет в четвертьфинале турнира АТР в Дубае.

«У меня были интересные сражения с ним. Он отличный парень, очень мощный игрок. Хачанов - один из претендентов на место в топ-5, топ-10. Он посвящает всего себя игре. Надеюсь, я буду действовать остро, как в предыдущих матчах», - приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, в рейтинге АТР, опубликованном 24 февраля, Джокович находится на первом месте, которое он занял после победы на Открытом чемпионате Австралии. Хачанов расположился на 17-й позиции. Сегодня спортсмены сыграют в 1/4 финала турнира в Дубае.