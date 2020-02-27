Рублев уступил британцу Эвансу в четвертьфинале турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Дубае.
14-я ракетка мира в двух сетах уступил британцу Даниэлю Эвансу, занимающему 37-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (9:11).
Статистика эйсов в матче – 5:3 в пользу Рублева. При этом он не допустил ни одного двойной ошибки (против шести у соперника). Однако россиянин реализовал всего два брейкпойнта из десяти, у британца – четыре из 11.
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