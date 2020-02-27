Рублев уступил британцу Эвансу в четвертьфинале турнира ATP в Дубае Матч длился 2 часа 12 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Дубае.

14-я ракетка мира в двух сетах уступил британцу Даниэлю Эвансу, занимающему 37-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (9:11).

Статистика эйсов в матче – 5:3 в пользу Рублева. При этом он не допустил ни одного двойной ошибки (против шести у соперника). Однако россиянин реализовал всего два брейкпойнта из десяти, у британца – четыре из 11.

В полуфинале Эванс сыграет против победителя пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Стефанос Циципас (Греция)