Циципас вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае, обыграв Штруффа - Советский спорт
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27 февраля 2020 19:24ТеннисКорегин Владислав

Циципас вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае, обыграв Штруффа

Греческий теннисист Стефанос Циципас продолжил борьбу за победу на турнире ATP в Дубае.

В четвертьфинале шестая ракетка мира в трех сетах сломил сопротивление немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 34-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Штруфф превзошел своего соперника в подачах навылет (9:6) и в количестве допущенных двойных ошибок (4:2). При этом немец реализовал только один брейкпойнт из семи, у Циципаса – две удачные попытки из восьми.

Отметим, что в полуфинала грек сыграет против британца Даниэля Эванса, победившего россиянина Андрея Рублева – 6:2, 7:6 (11:9).

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