Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира ATP в Дубае

В 1/4 финала турнира в Дубае первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах обыграл российского теннисиста Карена Хачанова – 6:2, 6:2.
В статистике Джоковича 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Занимающий 17-е место в мировом рейтинге Хачанов трижды подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки, а также выиграл один гейм на подаче соперника при двух возможностях.
Завтра 28 февраля Джокович встретится в 1/2 финала с победителем матча двух французов Гаэля Монфиса и Ришара Гаске.
В другом полуфинале сыграют британец Дэниел Эванс и грек Стефанос Циципас. Напомним, что Эванс в четвертьфинале победил россиянина Андрея Рублева – 6:2, 6:7 (11:9).
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