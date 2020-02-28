Арина Соболенко: Думаю, что WTA будет скучать по Шараповой Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала решение россиянки Марии Шараповой завершить карьеру игрока.

– Шарапова – большой боец, она старается изо всех сил и верит в себя. Она хороший человек, хороший игрок. Конечно, ее карьеру будут помнить, думаю, что WTA будет скучать по Шараповой, а я просто желаю ей удачи в следующей главе ее жизни, – цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, что 26 февраля 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. Бывшая первая ракетка мира выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы.

Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.