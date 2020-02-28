Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира ATP в Дубае В решающей встрече греческий теннисист сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция)

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP, проходящем в Дубае.

В полуфинальной игре грек в двух сетах победил британца Дэниэля Эванса, занимающего 37-е место в рейтинге . Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Статистика эйсов – 3:1 в пользу Циципаса. Также он реализовал четыре своих брейкпойнта из десяти и допустил две двойных ошибки. На счету Эванса одна подача навылет, одна двойная и ни одного заработанного брейка за игру.

В финале Циципас сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция).