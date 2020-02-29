17-летняя Фернандес впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Канадка Лейла Фернандес нанесла поражение мексиканке Ренате Сарасуа в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3в пользу 17-летней канадской теннисистки. За время матча Фернандес реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила пять двойных ошибок. На счету ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из пяти, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что в финале турнира Фернандес сыграет против британской теннисистки Хитер Уотсон, обыгравшей в полуфинале китаянку Ван Сиюй со счетом 6:4, 7:6 (8:6).