Джокович в пятый раз стал победителем турнира в Дубае, обыграв в финале Циципаса Матч продлился 1 час и 19 минут.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл турнир ATP в Дубае, обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса, занимающего шестое место в рейтинге. Итоговый счет 6:3, 6:4.

Джокович сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. В статистике Циципаса 8 эйсов, 3 двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт при двух возможностях.

Новак в пятый раз выиграл турнир в Дубае. Ранее Джокович побеждал ОАЭ в 2009, 2010, 2011 и 2013 годах. Это уже 79-й титул в карьере серба.

В нынешнем году Джокович выиграл Australian Open, а также стал победителем дебютного розыгрыша Кубка ATP вместе со сборной Сербии.