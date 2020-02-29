Джокович в пятый раз стал победителем турнира в Дубае, обыграв в финале Циципаса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл турнир ATP в Дубае, обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса, занимающего шестое место в рейтинге. Итоговый счет 6:3, 6:4.
Джокович сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. В статистике Циципаса 8 эйсов, 3 двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт при двух возможностях.
Новак в пятый раз выиграл турнир в Дубае. Ранее Джокович побеждал ОАЭ в 2009, 2010, 2011 и 2013 годах. Это уже 79-й титул в карьере серба.
В нынешнем году Джокович выиграл Australian Open, а также стал победителем дебютного розыгрыша Кубка ATP вместе со сборной Сербии.
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