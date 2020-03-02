Хачанов поднялся на две строчки в рейтинге ATP ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Лидирует серб Новак Джокович, следом расположились испанец Рафаэль Надаль. На третью строчку поднял австриец Доминик Тим, обогнавший швейцарца Роджера Федерера. Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев идет 14-м. Карен Хачанов, дошедший до четвертьфинала турнира ATP в Дубае, поднялся с 17-го места на 15-е. Рейтинг АТР Положение на 2 марта 2020 года 1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков; 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850; 3 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045; 4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630; 5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890; 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745; 7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630; 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860; 9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860; 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555… 14 (14). Андрей Рублев – 2234; 15 (17). Карен Хачанов (оба – Россия) – 2120.