Россиянка Комардина проиграла в первом круге турнира в Лионе Российская теннисистка занимает 208-е место в рейтинге WTA.

Россиянка Анастасия Комардина проиграла представительнице Германии Анне-Лене Фридзам в первом круге турнира WTA в Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу немецкой спортсменки.

Победительница выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 17. У Комардиной - одна подача навылет и две двойные ошибки.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Комардина (Россия, Q) — 6:2, 6:2.