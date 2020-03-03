Винус Уильямс уступила Шмидловой на старте турнира в Монтеррее Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от представительницы Словакии Анне Шмидловой в первом раунде турнира в Монтеррее (Мексика).

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу словацкой спортсменки. За время матча Уильямс дважды подала навылет, реализовала пять из 13 брейк-пойнтов, а также допустила 12 двойных ошибок. На счету ее соперницы три эйса, восемь реализованных брейк-пойнтов из 20, а также девять двойных ошибок.

Добавим, что в следующем раунде турнира соперницей Шмидловой будет чешка Мари Бузкова.