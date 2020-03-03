Россиянка Флинк вылетела с турнира в Монтеррее

Россиянка Варвара Флинк проиграла представительнице Нидерландов Аранте Рус в матче первого круга теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).
23-летняя москвичка отказалась от борьбы при счете 4:3. Спортсменки отыграли всего 35 минут.
Добавим, что в прошлом году турнир в Мексике выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.
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