Россиянка Флинк вылетела с турнира в Монтеррее - Советский спорт
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03 марта 2020 21:08ТеннисГичунцев Артур

Россиянка Флинк вылетела с турнира в Монтеррее

Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

Россиянка Варвара Флинк проиграла представительнице Нидерландов Аранте Рус в матче первого круга теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

23-летняя москвичка отказалась от борьбы при счете 4:3. Спортсменки отыграли всего 35 минут.

Добавим, что в прошлом году турнир в Мексике выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.

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