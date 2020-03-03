Россиянка Флинк вылетела с турнира в Монтеррее Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

Россиянка Варвара Флинк проиграла представительнице Нидерландов Аранте Рус в матче первого круга теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

23-летняя москвичка отказалась от борьбы при счете 4:3. Спортсменки отыграли всего 35 минут.

Добавим, что в прошлом году турнир в Мексике выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.