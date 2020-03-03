Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч евро.

Сегодня, 3 марта россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение француженке Полин Пармантье на старте турнира в Лионе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу 22-летней уроженки Тольятти. Таким образом, Касаткина вышла во второй круг, а ее соперницей станет румынка Ирина Бара. Их встреча состоится 5 марта.