Дьяченко проиграла Кенин в первом круге турнира WTA в Лионе Матч продлился 1 час и 24 минуты.

В первом круге турнира WTA во французском Лионе россиянка Виталия Дьяченко в двух сетах уступила американке Софии Кенин – 4:6, 3:6.

Статистика эйсов 6:3 в пользу Дьяченко. Виталия допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. У Кенин две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

21-летняя Кенин в январе выиграла Australian Open. В данный момент она занимает пятое место в рейтинге WTA, Дьяченко находится на 107-й позиции.

Во втором круге завтра 5 марта американская теннисистка, родившаяся в Москве, сыграет с румынской Жаклин Кристиан, которая победила австралийку Присциллу Хон – 6:2, 6:0.