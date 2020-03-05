Касаткина, обыграв Барэ, вышла в третий круг турнира в Лионе Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч евро.

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение румынке Ирине Барэ в матче 2-го круга турнира в Лионе (Франция). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 5 минут. Таким образом, 22-летняя уроженка Тольятти вышла в третий круг, где сыграет с Камилой Джорджи из Италии.