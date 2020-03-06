Касаткина обыграла итальянку Джорджи и вышла в полуфинал турнира WTA в Лионе Матч продлился 1 час и 57 минут.

В четвертьфинале турнира во французском Лионе российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах обыграл итальянку Камилу Джорджи – 6:2, 4:6, 6:2.

Статистика эйсов 3:2 в пользу Дарьи. 73-я ракетка мира Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Джорджи, занимающая 94-е место в рейтинге, сделала 7 двойных ошибок и выиграла 2 гейма на подаче соперницы при 5 возможностях.

В полуфинале Касаткина сыграет с победителем матча словацкой теннисистки Виктории Кужмовой и немки Анны-Лены Фридзам.