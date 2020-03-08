Кенин выиграла турнир WTA в Лионе, одолев в финале Фридзам Матч продлился 1 час и 51 минуту.

В финале турнира во французском Лионе американка София Кенин в трех сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам – 6:2, 4:6, 6:4.

Пятая ракетка мира Кенин сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В статистике занимающей 136-е место в рейтинге WTA Фридзам 5 подач на вылет, 1 двойная ошибка и 3 выигранных гейма на подаче соперницы при 6 возможностях.

В активе 21-летней Кенин уже пять титулов в карьере. В январе американская теннисистка, родившаяся в Москве, выиграла Australian Open.