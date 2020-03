Турнир в Индиан-Уэллсе не состоится из-за коронавируса

Данное решение было принято в связи с тем, что департамент общественного здравоохранения округа Риверсайд (штат Калифорния) объявил чрезвычайную ситуацию из-за опасного заболевания.

– Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность игроков, болельщиков и всех причастных к данному соревнованию превыше сего. Мы изучим другие варианты и будем готовы провести турнир в другую дату, – сказал директор BNP Paribas Open 2020 Томми Хаас.

Напомним, что мужской и женский турниры должны были проходить с 12 по 22 марта этого года.

