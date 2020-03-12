В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором - Советский спорт
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12 марта 2020 19:59ТеннисШарафудинов Виктор

В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором

Турнир пройдет в Мадриде с 23 по 29 ноября.

В столице Испании Мадриде состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса. Сборная России попала в Группу A, где поборется за путевку в четвертьфинал с командами Испании и Эквадора.

Состав всех 6 групп выглядит следующим образом:

Группа А: Испания, РОССИЯ, Эквадор

Группа В: Канада, Казахстан, Швеция

Группа С: Франция, Великобритания, Чехия

Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия

Группа E: США, Италия, Колумбия

Группа F: Сербия, Германия, Австрия.

В четвертьфинал выйдут 6 победителей групп, а также 2 лучшие команды из числа занявших вторые места.

Напомним, что в прошлом году сборная Испании, обыграв в финале команду Канады. Сборная России, за которую выступали Карен Хачанов и Андрей Рублев, добралась до полуфинала, где уступила канадцам.

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