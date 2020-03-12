В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором

В столице Испании Мадриде состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса. Сборная России попала в Группу A, где поборется за путевку в четвертьфинал с командами Испании и Эквадора.
Состав всех 6 групп выглядит следующим образом:
Группа А: Испания, РОССИЯ, Эквадор
Группа В: Канада, Казахстан, Швеция
Группа С: Франция, Великобритания, Чехия
Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия
Группа E: США, Италия, Колумбия
Группа F: Сербия, Германия, Австрия.
The Davis Cup by Rakuten Madrid Finals official draw has been completed#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) March 12, 2020
В четвертьфинал выйдут 6 победителей групп, а также 2 лучшие команды из числа занявших вторые места.
Напомним, что в прошлом году сборная Испании, обыграв в финале команду Канады. Сборная России, за которую выступали Карен Хачанов и Андрей Рублев, добралась до полуфинала, где уступила канадцам.