В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором

В столице Испании Мадриде состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса. Сборная России попала в Группу A, где поборется за путевку в четвертьфинал с командами Испании и Эквадора.

Состав всех 6 групп выглядит следующим образом:

Группа А: Испания, РОССИЯ, Эквадор

Группа В: Канада, Казахстан, Швеция

Группа С: Франция, Великобритания, Чехия

Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия

Группа E: США, Италия, Колумбия

Группа F: Сербия, Германия, Австрия.

The Davis Cup by Rakuten Madrid Finals official draw has been completed#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C