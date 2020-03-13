WTA отменила турниры в Боготе и Гвадалахаре Ранее было объявлено об отмене соревнований в американских Майами и Чарлстоне.

Официальный сайт WTA сообщил, что турнир в Боготе не состоится. Соревнования в столице Колумбии должны были пройти с 6 по 12 апреля.

Отменен и челленджер, который должен был состояться в мексиканской Гвадалахаре с 16 по 21 марта.

Сообщается, что власти Колумбии из-за пандемии коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.