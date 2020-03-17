Надаль призвал поклонников не выходить из дома Испанский теннисист сделал заявление по поводу пандемии коронавируса.

Рафаэль Надаль попросил поклонников не выходить из дома и выполнять все рекомендации правительства Испании из-за ситуации с коронавирусом.

«Я хорошо чувствую себя дома. Делаю физические упражнения и соблюдаю указания и рекомендации властей. Надеюсь, что с вами все в порядке, и вы остаетесь дома», — написал Надаль на своей странице в Twitter. Он добавил, что его теннисная академия временно закрыта.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. Самая сложная ситуация в Европе сложилась в Италии.