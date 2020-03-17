«Уимблдон» должен пройти в назначенные сроки Пока лондонский турнир «Большого шлема» переносить не планируют.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщает, что пока у организации нет планов менять сроки проведения «Уимблдона» из-за пандемии коронавируса. Турнир «Большого шлема» должен пройти в Лондоне с 29 июля по 12 июля.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию с коронавирусом, – сказано в заявлении AELTC, опубликованном на официальном сайте «Уимблдона». – Плотно взаимодействуем с властями и организациями здравоохранения.

Продолжаем планировать проведение турнира. Приоритетом для нас является обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников, сотрудников и фанатов. Будем и дальше следить за ситуацией».

Ранее стало известно о переносе сроков проведения «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет не в конце мая и начале июня, а с 20 сентября по 4 октября.