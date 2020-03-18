Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров

ATP и WTA опубликовали совместное заявление о том, что теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Причина – пандемия коронавируса.
Вот, что сказано в заявлении:
«После тщательного обдумывания проблемы распространения COVID-19 отменены все турниры ATP и WTA, которые должны были состояться весной на грунтовых кортах. Это касается совместных турниров ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также соревнований WTA в Страсбуре и Рабате и турниров ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.
Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня, включая ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. По состоянию на данный момент предполагается, что турниры запланированные после 8 июня пройдут в запланированные сроки.
Рейтинги ATP и WTA будут заморожены».
Напомним, что ранее турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции по теннису был перенесен с конца мая и начала июня на осень. Матчи «Ролан Гаррос» пройдут с 20 сентября по 4 октября.
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