ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги - Советский спорт
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20 марта 2020 23:59ТеннисШарафудинов Виктор

ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги

Все теннисные соревнования приостановлены до 7 июня.

Официальный сайты Ассоциации теннисистов профессионалов и Женской теннисной ассоциации опубликовали рейтинги, которые будут действовать до момента возобновления нынешнего сезона.

У мужчин первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, у женщин – австралийка Эшли Барти.

Из россиян лучшие показатели у Дмитрия Медведева (5-е место) и Екатерины Александровой (27-е).

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) – 10 220 очков.

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 9 850

3. Доминик Тим (Австрия) – 7 045

4. Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630

5. Даниил Медведев (Россия) – 5 890

6. Стефанос Циципас (Греция) – 4 745

7. Александр Зверев (Германия) – 3 630

8. Матео Берреттини (Италия) – 2 860

9. Гаэль Монфис (Франция) – 2 860

10. Давид Гоффен (Бельгия) – 2 555…

14. Андрей Рублев (Россия) – 2 234…

15. Карен Хачанов (Россия) – 2 210…

Рейтинг WTA

1. Эшли Барти (Австралия) – 8 717

2. Симона Халеп (Румыния) – 6 076

3. Карлина Плишкова (Чехия) – 5 205

4. София Кенин (США) – 4 590

5. Элина Свитолина (Украина) – 4 580

6. Бьянка Андееску (Канада) – 4 555

7. Кики Бертенс (Голландия) – 4 335

8. Белинда Бенчич (Швейцария) – 4 010

9. Серена Уильямс (США) – 3 915

10. Наоми Осака (Япония) – 3 625…

27. Екатерина Александрова (Россия) – 1 775…

30. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 540…

32. Светлана Кузнецова (Россия) – 1 527…

40. Вероника Кудерметова (Россия) – 1 373…

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