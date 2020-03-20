ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги

Официальный сайты Ассоциации теннисистов профессионалов и Женской теннисной ассоциации опубликовали рейтинги, которые будут действовать до момента возобновления нынешнего сезона.
У мужчин первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, у женщин – австралийка Эшли Барти.
Из россиян лучшие показатели у Дмитрия Медведева (5-е место) и Екатерины Александровой (27-е).
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) – 10 220 очков.
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 9 850
3. Доминик Тим (Австрия) – 7 045
4. Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630
5. Даниил Медведев (Россия) – 5 890
6. Стефанос Циципас (Греция) – 4 745
7. Александр Зверев (Германия) – 3 630
8. Матео Берреттини (Италия) – 2 860
9. Гаэль Монфис (Франция) – 2 860
10. Давид Гоффен (Бельгия) – 2 555…
14. Андрей Рублев (Россия) – 2 234…
15. Карен Хачанов (Россия) – 2 210…
Рейтинг WTA
1. Эшли Барти (Австралия) – 8 717
2. Симона Халеп (Румыния) – 6 076
3. Карлина Плишкова (Чехия) – 5 205
4. София Кенин (США) – 4 590
5. Элина Свитолина (Украина) – 4 580
6. Бьянка Андееску (Канада) – 4 555
7. Кики Бертенс (Голландия) – 4 335
8. Белинда Бенчич (Швейцария) – 4 010
9. Серена Уильямс (США) – 3 915
10. Наоми Осака (Япония) – 3 625…
27. Екатерина Александрова (Россия) – 1 775…
30. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 540…
32. Светлана Кузнецова (Россия) – 1 527…
40. Вероника Кудерметова (Россия) – 1 373…